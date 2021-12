Adolescente de 15 anos morre afogada após se desequilibrar de garupa da moto da mãe e cair em valão - Reprodução Facebook

Adolescente de 15 anos morre afogada após se desequilibrar de garupa da moto da mãe e cair em valãoReprodução Facebook

Publicado 09/12/2021 08:18 | Atualizado 09/12/2021 08:19

Rio - Uma adolescente, de 15 anos, morreu após sofrer um acidente de moto, nesta quarta-feira, na Estrada do Funil, no bairro Florestinha, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Lara Djulia Dias Manhães da Silva se desequilibrou da garupa da motocicleta pilotada pela mãe, caiu dentro de um valão e acabou se afogando.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina afirmou que perdeu o controle da direção no momento em que tentava desviar de um buraco próximo a cabeceira da ponte. Lara Djulia foi arrastada pela correnteza sendo retirada já sem vida por moradores da localidade.

Mãe e filha retornavam do Hospital Municipal Manoel Carola e seguiam em direção à localidade de Cajueiro, na região rural, próxima ao limite do município com Campos dos Goytacazes.

O Corpo de Bombeiros informou que foram acionados às 13h12 para fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 147ªDP (São Francisco de Itabapoana).