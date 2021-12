Polícia Militar atua no Chapadão nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/12/2021 06:47 | Atualizado 09/12/2021 15:50

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta quinta-feira (9) uma operação nos complexos da Pedreira e Chapadão, na Zona Norte do Rio. As duas favelas, localizadas entre os bairros de Costa Barros, Barros Filho e Pavuna, são dominadas por facções diferentes, apesar de vizinhas. Até o momento, um homem foi preso com um radiocomunicador e uma pistola. Além disso, 50 quilos de material entorpecente foram encontrados em uma área de mata.

Logo no início da ação, um criminoso foi preso na Comunidade da Pedreira. Granada, rádio comunicador e pistola cal. 9mm foram apreendidos.

Operação em andamento. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/M2vWDjYFDE — @pmerj (@PMERJ) December 9, 2021

Participam da operação equipes do Batalhão de Choque (BPChq) e do 41º BPM (Irajá), além do Grupamento Aeromóvel, que monitora a área com helicópteros.