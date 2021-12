Houve apreensão de duas armas de fogo, drogas e um rádio transmissor - Reprodução Twitter

Publicado 09/12/2021 09:36

Rio - Um suspeito morreu e outros dois foram baleados, na tarde desta quarta-feira, após atacarem a tiros policiais militares no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, eles foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O trio é acusado de atuar com tráfico de drogas na região.

A PM disse que uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionada para a Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues para a prevenção a roubo de carga. Próximo a um posto de saúde da área, os agentes suspeitaram de um grupo atuando na localidade. Mas ao fazer a abordagem, foram atacados a tiros.



Após cessar fogo, três criminosos, que não tiveram suas identidades reveladas, foram localizados feridos e os demais conseguiram fugir. Um deles não resistiu as ferimentos. Houve apreensão de uma pistola 9mm, um revólver, grande quantidade de drogas e um rádio transmissor.

A ocorrência foi encaminhada para a 75ª DP (Rio do Ouro).