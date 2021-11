Gustavo Carneiro estava como piloto em bimotor que caiu entre Ubatuba e Paraty - Reprodução

Publicado 27/11/2021 19:38 | Atualizado 27/11/2021 19:40

Rio - O corpo do piloto Gustavo Calçado Carneiro, vítima de um acidente aéreo na última quarta-feira, 24 , foi cremado na tarde deste sábado, 27, no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Norte. O corpo dele foi encontrado durante as buscas em alto mar na região onde caiu o avião, entre Ubatuba, no litoral paulista, e Paraty, na Costa Verde do Rio, na tarde de quinta-feira, 25.

Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o condutor do bimotor que caiu na noite de quarta-feira chegou a compartilhar uma publicação antes de decolar do Aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, às 12h07 do dia do acidente. Além de Gustavo, também estavam na aeronave o copiloto José Porfirio Júnior e um passageiro, cuja identidade não foi revelada.

No perfil de Gustavo, amigos lamentaram o acidente. "Morreu fazendo o que amava, vai com Deus meu amigo", escreveu uma mulher. "Que Deus conforte a família e amigos", comentou um rapaz. "Triste demais... Que o Senhor Deus conforte os familiares e amigos nesta hora tão difícil", disse outro amigo.