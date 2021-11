Neste sábado, o estado do Rio registrou 13 mortes e 821 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Divulgação

Publicado 27/11/2021 17:32 | Atualizado 27/11/2021 17:32

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, neste sábado, 13 mortes e 821 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 69.011 óbitos e 1.342.671 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.



Segundo a secretaria, 1.271.879 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 222 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 7,8%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 10,5%.



Pela primeira vez desde o início da pandemia, o mapa de risco do estado do Rio para a covid-19 entrou em bandeira verde, que significa risco "muito baixo" na classificação de cinco níveis. A atualização foi apresentada no 58º Mapa de Risco da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta sexta-feira, 26.

A situação do estado, de maneira geral, é considerada de risco muito baixo, mas nem todos os municípios estão em bandeira verde. O mapa mostra que a Região Metropolitana I - Rio e Baixada, Região Metropolitana II - Niterói e São Gonçalo - e a Região Serrana são as que estão no patamar mais brando. O restante dos municípios localizados nas regiões da Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Centro-Sul, Noroeste, Norte e Região dos Lagos permanecem na cor amarela, de "risco baixo".



"A Região Metropolitana I, que abrange a capital e a Baixada Fluminense, Metropolitana ll e Serrana apresentam indicadores epidemiológicos e assistenciais muito baixos e contribuíram para que a classificação final do estado fosse verde. Voltamos ao melhor patamar desde o início da divulgação do mapa, mas, apesar da evolução, é preciso que a população retorne aos postos para receber a segunda dose, a dose de reforço ou adicional", ponderou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.