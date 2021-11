Cariocas e turistas aproveitaram o sol para ir à praia do Arpoador, na Zona Sul, neste sábado - Cléber Mendes

Publicado 27/11/2021

Rio - Apesar de o sábado ter amanhecido ensolarado no Rio de Janeiro, o município registrou chuva fraca em alguns pontos da Zona Norte nesta tarde. De acordo com o Alerta Rio, houve chuva fraca entre 15h e 15h15 na Ilha do Governador. Segundo o sistema de meteorologia, até o final da noite de hoje, ainda há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos de 5 mm neste período.

De acordo com o Alerta Rio, no domingo, 28, devido à influência de ventos úmidos do oceano, haverá variação de nebulosidade, com previsão de chuva fraca, isolada, no período da tarde. As temperaturas estarão em ligeiro declínio. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos de 5 mm nesse período.

Ainda segundo sistema de meteorologia, a partir da noite de segunda-feira, 29, a qualquer momento da terça-feira, 30, há previsão de chuva fraca a moderada, também em pontos isolados, devido à aproximação e o deslocamento de uma nova frente fria pelo oceano. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos de 5 mm na segunda e em torno de 10 mm na terça.

Na quarta-feira, 1º, ainda há condições para chuva fraca, isolada, nos períodos da madrugada e manhã. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos de 5 mm nesse período.