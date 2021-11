Órgãos estaduais e municipais, agentes e voluntários participaram da atividade de prevenção de acidentes e exercícios de desocupação em comunidades - Divulgação

Publicado 27/11/2021 14:43

A Defesa Civil do Estado do Rio realizou, na manhã deste sábado, 27, a desocupação simultânea de áreas de risco em 15 municípios do território fluminense. A ação ocorreu nas regiões Sul, Baixada, Serrana, Metropolitana e Costa Verde, onde mais de 200 sirenes de alerta e alarme foram testadas em 20 comunidades. A iniciativa faz parte da preparação para as chuvas de verão.

A equipe de profissionais da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) coordenou as estratégias de monitoramento, o envio de alertas por SMS e toda a operação de prevenção no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na capital. Órgãos estaduais e municipais, agentes e voluntários participaram da atividade.

"O objetivo deste tipo de ação é mobilizar os moradores de áreas de risco e os voluntários, estimular a cultura da prevenção e reduzir os riscos perante situações emergenciais como deslizamentos e inundações", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral, coronel Leandro Monteiro.