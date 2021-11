Nas redes sociais, Paes anunciou que 'o Rio hoje é do Mengão' - Marcos Porto

Publicado 27/11/2021 12:59

Rio - No dia em que o Flamengo enfrenta o Palmeiras pela grande final da Libertadores, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é assumidamente torcedor do Vasco, declarou apoio ao time rubro-negro. Nas redes sociais, Paes anunciou que “o Rio hoje é do Mengão”. O jogo ocorrerá neste sábado, às 17h, no estádio Centenário, em Montevidéu, e conta com a presença expressiva de torcedores brasileiros no Uruguai “Quem não é flamenguista pode sair por aí hoje? Tomar um chopp? Ou vai ser muito zoado? Vou fazer minha média: O Rio é hoje todo Mengão! Torcendo aqui!”, escreveu o prefeito na manhã deste sábado, em conta oficial do Twitter.