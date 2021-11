Os PMs encontraram com a jovem maconha, cocaína e crack - Divulgação

Publicado 27/11/2021 12:17

Rio - Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante por policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), na Rodoviária Novo Rio, ao tentar embarcar num ônibus com drogas, na manhã deste sábado.

Os agentes do Grupamento de Rondas Especiais (GRE) abordaram a suspeita e apreenderam com ela 500 gramas de maconha, 200 gramas de crack e 190 gramas de cocaína. Os PMs apuraram que ela pretendia levar as drogas para os municípios de Miracema e Bom Jesus do Itabapoana, no interior do Estado do Rio.

O caso foi registrado na 5ª DP (Centro).