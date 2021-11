Isadora Calheiros morreu baleada nesta sexta-feira - Reprodução/Instagram

Isadora Calheiros morreu baleada nesta sexta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2021 19:13 | Atualizado 27/11/2021 19:18

fotogaleria

Populares contaram que dias antes do crime, Isadora já havia discutido com uma mulher e que elas teriam chegado a se agredir fisicamente . Segundo os relatos, essa mulher seria uma policial e a responsável por atirar contra a cabeça da vítima. Os comentários não especificam qual corporação a suspeita integra.A informação, entretanto, ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. Em nota, a corporação afirmou que a DHBF está investigando a morte de Isadora Calheiros. Os policiais da especializada realizaram a perícia no local do crime e também foram ao hospital para onde a vítima foi levada para periciar o corpo. Os agentes coletam informações para esclarecer a motivação do homicídio e até o final da tarde de sábado a autora não havia sido localizada.Já a Polícia Militar informou que, na manhã desta sexta-feira, uma equipe do 24ºBPM (Queimados) foi acionada para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. No local, os policiais foram informados que a mulher ferida já chegou em óbito.Nas redes sociais, amigos de Isadora lamentaram sua morte. "Sua luz se apagou para sempre, mas sua marca vai se manter neste mundo eternamente. Pessoas especiais como você nunca desaparecem totalmente", postou um amigos.Outro amigos, descreveu Isadora como uma pessoa incrível e alegre. "Essa loirinha ai era uma grande amiga, uma pessoa que sempre foi incrível comigo e com os que viviam ao meu redor. Uma mulher que carregava alegria e que todos que eu conheço estão sentindo a sua perda. Nova, linda, esforçada, uma mãe guerreira e sempre carismática, sem dúvidas uma perda inestimável", postou um rapaz.Isadora trabalhava como secretária em uma autoescola e era universitária do curso de direito. Ela deixa uma filha.