A alteração no funcionamento do MetrôRio ocorrerá no mesmo dia da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - Divulgação/MetrôRio

A alteração no funcionamento do MetrôRio ocorrerá no mesmo dia da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)Divulgação/MetrôRio

Publicado 27/11/2021 11:11

Rio - O MetrôRio anunciou que terá um esquema especial de funcionamento amanhã, 28, caso o Flamengo seja o campeão da Libertadores neste sábado. A empresa informou que a Linha 2 irá operar da Estação Pavuna a Botafogo, sem necessidade de transferência na Estácio. O objetivo é atender a demanda da organização da torcida para a recepção do time no Centro do Rio, como ocorreu em 2019, quando a equipe rubro-negra desfilou na Avenida Presidente Vargas, interditada pela prefeitura.

Segundo a companhia, a Estação Presidente Vargas ficará fechada durante a celebração e só funcionará uma hora após o fim da reunião dos torcedores. Já as estações Carioca, Uruguaiana e Central terão esquema especial de embarque. A operação contará com reforço do efetivo de segurança e de operadores no sistema, principalmente nas estações próximas à cerimônia. Durante o desfile, o embarque com bicicletas e pranchas de surf não será liberado.

A alteração no funcionamento do MetrôRio ocorrerá no mesmo dia da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a concessionária, a recomendação é que os estudantes antecipem a ida aos locais de prova para evitar imprevistos. Além disso, a depender do local da realização do exame, é indicado que os alunos acessem as estações Central ou Uruguaiana, que são as mais próximas da Estação Presidente Vargas.