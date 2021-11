José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do Rio - Reprodução

Publicado 27/11/2021 09:40 | Atualizado 27/11/2021 16:50

A mãe do copiloto do bimotor que caiu na quarta-feira passada, 24, entre a região de Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, na Costa Verde do Rio, pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o filho e crê que o filho está vivo. Na publicação, Ana Regina afirmou que precisa de drones para sobrevoar a região e pede a quem tiver uma embarcação em Paraty para auxiliar nas buscas.

A mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, escreveu a seguinte mensagem em sua rede social: "Me ajudem, pelo amor de Deus, meu filho está vivo. Ajudem a compartilhar, pedido de ajuda, marquem amigos, autoridades", disse.

Também na publicação, Ana Regina fala sobre os equipamentos para ajudar nas buscas ao seu filho. "Ajudem nas buscas pelo meu filho. Quem tiver embarcação na região de Paraty. Preciso de drones para sobrevoar as ilhas em volta", escreveu na postagem, que já conta com mais de 3,3 mil curtidas e 1,3 mil comentários.

Em paralelo ao trabalho do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB), familiares e amigos do copiloto fazem buscas na região para localizar José Porfírio com lanchas. Além da mãe do jovem, a irmã e a namorada usam as redes sociais para também pedir ajuda de pessoas com embarcação para contribuir no trabalho de buscas.

Elas também têm ido em lanchas, com mais familiares e amigos, na tentativa de encontrar o copiloto. Nesta manhã, as duas fizeram publicações do início das buscas.

A aeronave que caiu vinha de Campinas, em São Paulo, para o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Os Bombeiros de São Paulo afirmaram que foram acionados 1h20 da madrugada pela corporação do Rio.

A mãe do copiloto acompanhava o voo, perdeu o contato e acionou as autoridades. Segundo Ana Regina, o voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A torre do Rio de Janeiro perdeu o contato com a aeronave às 21h40. Na manhã de quinta-feira, ela alugou um barco para se dirigir à última coordenada captada da aeronave.