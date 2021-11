Max Lemos esteve em Queimados para anunciar os investimentos - Divulgação

Publicado 27/11/2021 09:07

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), vai iniciar um grande canteiro de obras em Queimados, na Baixada Fluminense, com quase R$ 100 milhões de investimentos. As intervenções são nas áreas de urbanização e habitação, incluindo a pavimentação de ruas e vielas com concreto. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (26) pelo secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.

"Cumprindo a determinação do governador Cláudio Castro, levantamos algumas demandas que eu conheço bem, e estamos trabalhando para atendê-las. Já estamos com obras em andamento em diferentes regiões da cidade e estamos à disposição para receber novos projetos do município", disse Max Lemos, que já foi prefeito de Queimados por duas legislaturas.



Nos bairros Eldorado e Jardim da Fonte, estão sendo investidos cerca de R$ 19,1 milhões do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis). No bairro Eldorado, estão sendo erguidos quatro blocos, com um total de 28 apartamentos. As unidades têm 50 metros quadrados, com sala, dois quartos, cozinha e banheiro. Três blocos têm dois andares e em um deles as unidades estão localizadas no térreo.



Já as obras de infraestrutura de urbanização no bairro Eldorado e no Jardim da Fonte estão beneficiando 500 famílias e incluem serviços de drenagem, esgotamento sanitário, construção de estação de tratamento de esgoto e pavimentação em 26 ruas da localidade. O próximo passo será a construção da Estação de Tratamento de Esgoto.

Nos bairros Paraíso, Novo Eldorado, Roncador e Luís de Camões os investimentos de R$ 45 milhões são da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras e vão para a área de urbanização. Os moradores dos bairros serão beneficiados com a implantação de 32,7 km de rede de água potável com 2.672 ligações domiciliares, 12,4 km de rede de esgotamento sanitário com 2.482 ligações domiciliares e 10,6 km de rede de drenagem com 420 metros de canalização. Serão pavimentadas ainda 63,9 km de ruas e 28,2 km de calçadas.



Há ainda obras na fase de projetos, como a reforma do Conjunto Habitacional do bairro Valdariosa, como previsão de investimentos de R$ 16 milhões. Já a concretagem de ruas e vielas já aconteceu nos bairros Três Fontes, Vila São João e Fleisman. O próximo a receber essas intervenções deve ser o Fanchem.