Uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada para ir ao Hospital Alberto Torres (HEAT) para checar as informações da idosa baleada - DIvulgação

Publicado 27/11/2021 07:15 | Atualizado 27/11/2021 09:06

Uma idosa de 67 anos foi baleada na tarde desta sexta-feira, 26, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, após ser atingida por disparo de arma de fogo na região do abdômen.

Após o disparo, a senhora foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a direção da unidade de saúde informou que a paciente apresenta quadro de saúde estável.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada para ir até a unidade de saúde para checar as informações da idosa baleada. Segundo a corporação, ainda não há informações sobre a autoria e as circunstâncias do disparo.

Ainda segundo a PM, a 75ª DP foi acionada para investigar o caso.