Rio tem previsão de céu claro e temperaturas mais altas no final de semanaRobson Moreira

Publicado 27/11/2021 08:54

Rio- O sábado no Rio amanheceu ensolarado do jeito que a maioria dos cariocas gostam. Mas, o clima mais quente não deve durar muito. Segundo o Climatempo, durante a tarde ou à noite haverá pancada de chuva fraca a moderada. A temperatura mínima é de 20º e a máxima de 32º.

De acordo com o Alerta Rio as condições climáticas são instáveis na capital devido a uma frente fria que se desloca pelo oceano. Os ventos são fracos moderados.

Na região Norte do Rio há risco de temporais e o alerta de ventania permanece até o fim do dia

Para domingo, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuvisco isolado. O sol deve predominar entre nuvens na região Metropolitana, Lagos e na Costa Verde. Para as demais regiões, a previsão é de sol entre poucas nuvens o dia todo com possibilidade de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia.