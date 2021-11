Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). - Tomaz Silva/Agência Brasil

Caso o Flamengo vença a final da Libertadores neste sábado, 27, contra o Palmeiras em Montevideú, no Uruguai, a prefeitura do Rio divulgou um possível esquema de trânsito para a comemoração dos torcedores e time neste domingo . Vias podem ser interditadas a partir das 5h da manhã. Por isso, os estudantes que farão o Enem precisam estar em alerta para não ter atraso ao chegar no local de prova.

De acordo com a prefeitura do Rio, para aqueles que têm como destino o Centro, a recomendação é que priorizem a utilização dos trens da Supervia e do Metrô, já que esses modais não são diretamente impactados por fechamentos viários. Também é recomendada a antecipação dos horários de deslocamentos, especialmente para aqueles que têm compromissos com horários marcados, como voos no aeroporto Santos Dumont ou prova do Enem.

Para permitir que mais uma rota fique disponível para a população, reduzindo os impactos das interdições no Centro, o fechamento do Túnel Marcelo Allencar que ocorre todos os domingos das 5h30 às 8h30 para APCC - Área de Proteção ao Ciclismo de Competição - será suspenso, possibilitando que a ligação entre a Av. Brasil, Linha Vermelha e Ponte com a Zona Sul seja feita pelo túnel de forma ininterrupta.



Na Ilha do Governador, por solicitação dos órgãos de segurança, ocorrerá o bloqueio da Ponte Velha do Galeão, em ambos os sentidos, às 5h, permanecendo assim até que a delegação já tenha seguido para a Av. Presidente Vargas, o que está previsto para ocorrer antes das 8h. Durante o período de interdição, o acesso e saída da Ilha do Governador deverá ser feito pela Ponte Nova.