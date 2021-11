Incêndio atingiu o apartamento da cobertura - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 27/11/2021 10:32 | Atualizado 27/11/2021 15:44

Rio- Uma pessoa morreu carbonizada em um incêndio que destruiu o apartamento da cobertura do prédio da Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (26). A vítima foi identificada como Gisele de Luca, de 54 anos.

Quatro quartéis dos Bombeiros - Gávea, Humaitá, Barra da Tijuca e Catete - foram acionados às 22h30 de sexta-feira (26) para combater as chamas na cobertura, no oitavo andar do prédio. Bombeiros relataram que às 23h30 encontraram um corpo carbonizado no imóvel, mas não foi possível logo de imediato a identificação. Só após perícia policial Gisele de Luca foi identificada.

O incêndio foi controlado por volta de 0h30 e trabalho de rescaldo foi concluído às 4h23. Técnicos da Defesa Civil Municipal foram chamados para avaliar se incêndio causou algum dano estrutural no edifício.