Porquinha foi resgata por voluntários do abrigo Toca do Bicho - Reprodução

Publicado 27/11/2021 10:26

Rio - Uma porquinha foi resgatada por ativistas de defesa dos animais após denúncias de que alguém havia a deixado amarrada em uma árvore junto a uma bandeira do Palmeiras, sem água ou comida. O caso ocorreu na última quinta-feira, 25, próximo ao estádio do Maracanã. Testemunhas afirmam que o suposto dono era um torcedor do Flamengo que pretendia matar e comer o animal após o final da Libertadores, neste sábado.

A mobilização ocorreu após divulgação da imagem da porquinha presa à árvore, publicada pelo ativista João Valois nas redes sociais. Voluntários do abrigo Toca do Bicho foram ao local e tentaram negociar com o homem que mantinha o animal amarrado, mas o resgate só foi concluído quando uma das integrantes do projeto, Noêmia Gouvea, desembolsou R$ 250 para recolher o filhote, que foi levado para casa do voluntário Mario Rangel, de 23 anos, morador do Riachuelo.

“Uma amiga do abrigo Toca do Bicho entrou em contato comigo e perguntou se eu conhecia algum vegano pela Tijuca que poderia dar um lar temporário para a porquinha por um dia, que depois ela buscaria. Eu estava saindo do trabalho e disse que poderia ficar. Trouxeram para a minha casa e, ontem à tarde, o projeto veio buscá-la”, disse Rangel.

O abrigo Toca do Bicho, localizado em Itaboraí, no Rio de Janeiro, é um projeto sem fins lucrativos e que tem por objetivo o resgate, proteção e reabilitação dos animais, que são cuidados e disponibilizados para adoção responsável. Segundo Rangel, atualmente a ONG cuida de cerca de 300 animais e precisa de ajuda para se manter.

“Eles vivem de doações. Na pandemia, a ajuda reduziu muito e eles lutam para manter o lugar funcionando”, relatou.