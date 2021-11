Aeronave vinha de Campinas, em São Paulo, para o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e estava regular conforme a Agência Nacional de Aviação Civil - Divulgação

Aeronave vinha de Campinas, em São Paulo, para o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e estava regular conforme a Agência Nacional de Aviação CivilDivulgação

Publicado 27/11/2021 08:59

O Corpo de Bombeiros iniciou neste sábado, 27, o terceiro dia de buscas pelos tripulantes do bimotor que caiu na região entre Ubatuba, no litoral paulista, e Paraty, na Costa Verde do Rio, na quarta-feira. Os agentes fazem operação para localizar duas pessoas que estavam a bordo no momento do acidente. Nesta sexta-feira, o corpo do piloto, que foi encontrado na quinta-feira, foi reconhecido pela família

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio as buscas tiveram início por volta das 6h da manhã deste sábado e se estende por toda a parte da costa de Paraty. No entanto, ao longo do dia, a localização exata das buscas da equipe vai depender da correnteza na região. A operação durará até o anoitecer deste sábado.

A corporação informou que após o término das buscas por alto mar nesta sexta-feira, com o anoitecer, os agentes continuaram o trabalho e concentraram as diligências por terra. Segundo os Bombeiros, as buscas duraram a noite toda.

Nesta sexta-feira, o primeiro tripulante encontrado foi identificado como o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos. Levado para o IML de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, ele foi reconhecido por parentes.

Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o condutor do bimotor que caiu na noite de quarta-feira chegou a compartilhar uma publicação antes de decolar do Aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, às 12h07 do dia do acidente. Além de Gustavo, também estavam na aeronave o copiloto José Porfirio Júnior e um passageiro, cuja a identidade não foi revelada.

No perfil de Gustavo, amigos lamentaram o acidente. "Morreu fazendo o que amava, vai com Deus meu amigo", escreveu uma mulher. "Que Deus conforte a família e amigos", comentou um rapaz. "Triste demais... Que o Senhor Deus conforte os familiares e amigos nesta hora tão difícil", disse outro amigo.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, o corpo encontrado na quinta-feira, 25, a cerca de 16 quilômetros da Ilha das Couves foi necropsiado ainda na tarde de quinta, mas a identificação não foi possível, inicialmente, porque as papilas estavam maceradas, por conta do tempo em contato com a água.