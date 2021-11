Gustavo Carneiro estava como piloto em bimotor que caiu entre Ubatuba e Paraty - Reprodução

Gustavo Carneiro estava como piloto em bimotor que caiu entre Ubatuba e ParatyReprodução

Publicado 26/11/2021 18:16 | Atualizado 26/11/2021 19:11

Rio - O corpo encontrado durante as buscas em alto mar na região entre Ubatuba, no litoral paulista, e Paraty, na Costa Verde do Rio, na tarde de quinta-feira (25), foi identificado na tarde desta sexta-feira. Levado para o IML de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, ele foi reconhecido por parentes como o do piloto Gustavo Calçado Carneiro, 27 anos.

fotogaleria

Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o condutor do bimotor que caiu na noite de quarta-feira chegou a compartilhar uma publicação antes de decolar do Aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, às 12h07 do dia do acidente. Além de Gustavo, também estavam na aeronave o copiloto José Porfirio Júnior e um passageiro, cuja a identidade não foi revelada.

No perfil de Gustavo, amigos lamentaram o acidente. "Morreu fazendo o que amava, vai com Deus meu amigo", escreveu uma mulher. "Que Deus conforte a família e amigos", comentou um rapaz. "Triste demais... Que o Senhor Deus conforte os familiares e amigos nesta hora tão difícil", disse outro amigo.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, o corpo encontrado ontem (25) a cerca de 16 quilômetros da Ilha das Couves foi necropsiado ainda na tarde de quinta-feira, mas a identificação não foi possível, inicialmente, porque as papilas estavam maceradas, por conta do tempo em contato com a água.

As buscas continuaram nesta sexta-feira. Equipe de bombeiros de São Paulo trabalharam com três militares e com a Lancha Tamanduá, da Marinha, desde às 6h30, quando saíram do Porto de São Sebastião, no litoral norte paulista. A FAB informou que as buscas foram retomadas por volta das 5h. Os Bombeiros do Rio também seguiram nas buscas no mar até as 18h50. Às 15h14, as equipes se concentravam na região de Ponta Negra.

Um helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV da Força Aérea Brasileira (FAB) efetuou as buscas na quinta-feira, sobrevoando uma área de aproximadamente 750km², perfazendo mais de 9 horas de voo.