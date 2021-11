Governo desmente boato de que duas pessoas teriam morrido em decorrência da nova variante - Divulgação

Publicado 26/11/2021 21:48

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) negou, na noite desta sexta-feira, o registro de casos da nova variante no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, circula um áudio falso em que uma mulher afirma ter ouvido de um suposto profissional de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca que duas mulheres morreram no local em decorrência da variante Omicron (B.1.1.529). Até o momento, o programa de vigilância genômica da Covid-19 feito pela SES não registrou amostra desta cepa no Rio de Janeiro.

"Acabei de encontrar um enfermeiro aqui na Saens Pena [na Tijuca]. Ele saiu de um plantão aqui na UPA e me disse que morreram duas pessoas de madrugada no plantão dele, uma moça de 34 anos e a outra, de 32, devido a terceira variante da covid-19. Ele disse que já foi notificado para a secretaria de saúde para poder cancelar Carnaval, Ano Novo porque a variante já chegou aqui no Rio. Então que a população precisa ser alarmada porque o negócio é feio", afirmou a mulher no áudio falso.

A SES informou que o último óbito registrado por covid-19 na UPA referida no áudio aconteceu no dia 28 de setembro, há quase dois meses. Neste momento, as pesquisas feitas pelo Governo do Rio apontam que a variante em predomínio no estado é a Delta.

Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, negou o registro da variante no Rio. Além disso, Soranz desmentiu o registro de "variante que provoque óbito fulminante por parada cardíaca", como afirma o áudio. "A Secretaria de Estado de Saúde do Rio afirma que a informação que circula nas redes sociais sobre a identificação de uma nova variante da Covid-19 no Rio de Janeiro é falsa. A notícia circula através de um áudio que diz ainda que duas pessoas teriam morrido por causa da suposta nova cepa na enfermaria da UPA da Tijuca, na Zona Norte. Segundo a direção da unidade, o último óbito por Covid-19 registrado no local foi no dia 28 de setembro", esclareceu a secretaria.