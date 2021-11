Francisco Moreira da Costa Filho, taxista morto em São Gonçalo - REPRODUÇÃO

Francisco Moreira da Costa Filho, taxista morto em São GonçaloREPRODUÇÃO

Publicado 26/11/2021 20:05

Rio - O taxista Francisco Moreira da Costa Filho, de 62 anos, morto na quinta-feira (25), em São Gonçalo, na Região Metropolitana , foi enterrado na tarde desta sexta-feira no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco. O trabalhador foi baleado por criminosos dentro do próprio carro na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Galo Branco, enquanto realizava uma corrida.

Testemunhas contam que os criminosos se passaram por passageiros. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.

Nesta manhã, familiares estiveram no IML para a liberação do corpo. Eles contaram ao DIA que Francisco não tinha filhos e que ele trabalhava há 15 anos no táxi. O rapaz morava com a mãe e era dedicado à família.

Pessoas que viram o momento do crime afirmam que pelo menos dois homens pegaram o táxi da vítima e ainda circularam por cerca de 3 km antes do assassinato. O valor final da corrida seria de R$ 15. Segundo parentes, o único objeto levado pelos criminosos foi um aparelho celular.

No dia do ocorrido, Francisco chegou a ser levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo (HEAT), mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que "as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os agentes coletam informações e realizam outras diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso".