Explosão deixa ao menos 10 feridos em ManguinhosReprodução

Publicado 26/11/2021 18:33 | Atualizado 26/11/2021 18:59

Rio - Cerca de um mês após a explosão de um laboratório usado pelo tráfico de drogas para produção de lança-perfume , na comunidade do Mandela, no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, uma ação realizada pela Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira (26), 1,5 mil frascos da droga já envasados e vários tonéis com 270 litros do líquido entorpecente, na Avenida Leopoldo Bulhões, na entrada da favela do Mandela.Esta é a terceira ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) no local, dessa vez em conjunto com as delegacias Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com apoio das delegacias de Roubos e Furtos (DRF) e dos Serviços Delegados (DDSD), além da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).