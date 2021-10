Explosão deixa ao menos 10 feridos em Manguinhos - Reprodução

Publicado 28/10/2021 18:37 | Atualizado 29/10/2021 07:37

Rio - Um incêndio deixou ao menos 10 pessoas feridas, na tarde desta quinta-feira, na comunidade do Mandela 2, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Segundo informações de moradores, o fogo teria começado a partir de uma explosão em um laboratório usado pelo tráfico de drogas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica foi acionado às 16h30 e as chamas foram controladas às 17h50. Os militares tiveram tiveram acesso à casa de três andares que pegou fogo pela Rua Leopoldo Bulhões.

No local, atenderam uma mulher, que foi liberada, e encaminharam um adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dez pessoas foram atendidas na UPA de Manguinhos em estado grave, com mais de 50% dos corpos queimados. Na unidade de saúde, os feridos receberam o primeiro atendimento e foram encaminhadas para hospitais da rede SUS. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.