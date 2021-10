Polícia estoura bingo na Tijuca - DIVULGAÇÃO

Publicado 29/10/2021 06:37

Rio - Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) estouraram, no fim da tarde de quinta-feira (28), um bingo clandestino localizado na Rua Conde de Bonfim, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. No local, duas pessoas foram detidas e 48 computadores foram apreendidos. As equipes policiais foram ao local após informações recebidas pelo Disque Denúncia.

Equipes do serviço reservado do 6º BPM foram até o local e constataram uma grande estrutura que servia aos clientes do bingo. Além dos 48 computadores, foram apreendidos oito televisores, 11 mesas retangulares, 22 mesas circulares e 532 cadeiras. Duas pessoas foram levadas para a 19ª DP (Tijuca). Um dos detidos, posto como fiel depositário, foi liberado.