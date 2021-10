Polícia prende suspeito de assaltar bancos na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 28/10/2021 23:10

Rio - Policiais militares prenderam, na tarde desta quinta-feira, Edison Souza da Silva, o Carioca, de 57 anos, na Zona Oeste do Rio. Ele é suspeito de cometer diversos roubos a agências bancárias em Rondônia e no Espírito Santo. A ação aconteceu em conjunto com a Polinter, através de informações do Disque Denúncia (2253-1177).

Segundo a investigação, em um dos seus roubos em Rondônia, em 1998, Carioca estava acompanhado de mais quatros criminosos armados. Na ação, além de roubar farta quantia em dinheiro, eles também roubaram duas armas dos seguranças do estabelecimento bancário.



O preso foi conduzido para Polinter, onde foram cumpridos os dois mandados e tomadas as medidas cabíveis. Ele foi encaminhado a Seap, onde ficará à disposição da Justiça daqueles estados.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragido da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).