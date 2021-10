Desaparecida há 3 dias, Sabrina Cartaxo, de 16 anos, teria seguido em um carro de aplicativo para Realengo, na Zona Oeste do Rio, segundo familiares - Arquivo Pessoal

Publicado 28/10/2021 18:48

Além disso, a especializada também solicitou a quebra do sigilo telefônico de Sabrina, mas a decisão ainda não saiu. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio informou que não localizou o processo no sistema, mas que é provável que o caso esteja em segredo de Justiça por se tratar de menor de idade.O namorado da jovem teria sido o último a fazer contato com ela, já que as investigações apontam que foi ele quem pediu um carro de aplicativo para Sabrina na segunda-feira (25). O jovem teria negado a informação para os pais da namorada. Ao, o motorista que realizou a corrida disse que a menina entrou sozinha no veículo, no entanto, a corrida estava no nome do menor de idade, que informou no chat do aplicativo que a namorada dele iria embarcar.O motorista confirmou o que a família da menina contou sobre o destino final de Sabrina ter sido em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ele também prestará depoimento nos próximos dias. Para a mãe da menina, esta é uma informação importante, já que o avô da menina mora no bairro. "Lá também foi encontrada a mochila, que ela usava quando vista pela última vez saindo do prédio", disse a empresária Mariana Cartaxo.A Polícia segue fazendo diligências em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança a fim de localizar a adolescente e esclarecer o caso. Entre as imagens solicitadas, estão a do circuito interno de uma loja, em Seropédica, na Região Metropolitana, onde Sabrina teria sido vista.De acordo com familiares, a estudante deixou um bilhete informando que sairia para uma caminhada, na altura do Posto 2 da Praia de Copacabana, mas não retornou. A adolescente levou o aparelho celular, contudo o telefone foi desligado. Ela vestia calça de moletom, casaco azul e tênis.Segundo a mãe da estudante, a empresária Mariana Cartaxo, de 34 anos, Sabrina nunca saiu de casa sem avisar e costumava informar à família em casos de demora no retorno. A possibilidade de a adolescente ter sofrido um surto não foi descartada, pois, conforme a mãe, Sabrina vinha passando por uma instabilidade psicológica.De acordo com a mãe da estudante, ela estava bastante introspectiva nos últimos dias, mas não teria ocorrido nenhuma situação para uma possível fuga. "Ela gostava de ficar em casa estudando e avisava quando fosse sair. Estamos tensos, pois isso nunca ocorreu. Não conseguimos dormir e estamos apreensivos", disse, emocionada, a empresária, que além da polícia, também acionou o Conselho Tutelar e o Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Informações sobre o caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338) , de forma anônima e com sigilo garantido.