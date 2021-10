Visitando o Rio pela quinta vez, o casal José Walter e Ana Cláudia acredita que a medida é segura - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 28/10/2021 17:54

O estudante Rian dos Santos, de 18 anos, passava pelas ruas do Rio nesta quinta-feira usando sua máscara de proteção. O jovem contou que ainda não estava sabendo sobre a desobrigação do equipamento em locais abertos, mas que agora pretende usar a proteção somente onde for obrigatório. Com esquema vacinal completo, Rian diz que a medida traz esperança de dias melhores.

"Eu não estava sabendo ainda. Vou andar sempre com uma máscara no bolso, para entrar em lugares fechados, mas agora não vou mais usar em lugar aberto. É uma sensação de liberdade, de que as coisas estão caminhando para melhorar. Eu já tomei as duas doses da vacina, então me sinto seguro de não usar máscara em lugar aberto. Acho que é uma medida boa para a gente voltar a normalidade", declarou Rian.

Visitando a cidade do Rio pela quinta vez, o empresário José Walter Cavalcanti, de 29 anos, e sua esposa, a fisioterapeuta Ana Claudia, 26, acreditam que a medida é segura, uma vez que a maior parte da população já completou o esquema vacinal contra a covid-19. O casal de Recife, em Pernambuco, acredita que a flexibilização deixa os turistas mais seguros em viajar para o Rio de Janeiro.

"A gente acredita que em espaços ao ar livre, já tendo tomado as duas vacinas, é seguro, sim. É uma forma de voltar a normalidade, das coisas serem como eram antes. Com a liberação, a gente fica até mais seguro de vir visitar e a cidade pode voltar a atrair os turistas", afirmou o casal.

Ainda de acordo com a resolução da SES, para liberar o uso da máscara em ambientes abertos, é necessário que o mapa de risco semanal do município, composto por indicadores epidemiológicos e assistenciais, aponte para risco muito baixo, baixo ou moderado. Cada bandeira representa um nível, que varia entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

A edição desta quinta do Mapa de Risco de Covid-19 da pasta apontou que a Região Metropolitana I, que inclui a cidade do Rio e municípios da Baixada Fluminense, entrou em nível muito baixo de transmissão da doença. Nesta região, apenas Seropédica, Magé, Duque de Caxias e Belford Roxo se mantêm em bandeira amarela, bem como todas as outras regiões, o que representa risco baixo. Em todo o estado, somente Paracambi (Centro Sul) e Maricá (Metropolitana II) estão em estado moderado de risco.

Nas redes sociais, alguns carioca também comemoraram a medida, mas uma parte se mostrou contrária à flexibilização, por medo do aumento de casos do novo coronavírus. Além deles, outros internautas também apontaram que parte da população já não respeitava o uso obrigatório, ou usava as máscaras de forma incorreta, sem cobrir o nariz e a boca.

"'Tá' liberado andar sem máscara em locais abertos no Rio de Janeiro. Que sabor da pandemia acabando", celebrou um usuário. "Não é mais obrigatório o uso de máscara no Rio de Janeiro em lugares abertos… 'Ufa'!", desabafou outro. "Em lugares abertos, acho sensato, mas em locais fechados ainda é bom ter cuidado. As pessoas ainda têm que aprender a tapar a boca ao espirrar e tossir", ponderou mais um.

"Vou continuar usando máscara enquanto achar necessário", escreveu uma pessoa. "Continuarei usando, mas já víamos nas ruas aqui do Rio de Janeiro muitas pessoas sem máscara há muito tempo", pontuou uma pessoa.

"Nem precisava de autorização, já que a maioria da população não faz mais uso da máscara, principalmente em locais abertos. Sempre foi opção pessoal, já que as pessoas têm enorme dificuldade em obedecer regras. Quem achar que deve continuar usando, use. Simples assim", continuaram os comentários. "Na prática não muda nada, as pessoas não estão usando máscara há muito tempo", disse mais um usuário.