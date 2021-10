Polícia prende dono de oficina irregular em Guadalupe - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Polícia prende dono de oficina irregular em GuadalupeFoto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/10/2021 21:23 | Atualizado 28/10/2021 21:23

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira, por receptação qualificada em Guadalupe. O suspeito, identificado como Alessandro Soares Lisboa, 49 anos, foi encontrado na oficina clandestina em que é dono no bairro da Zona Norte.

No local, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóvel (DRFA) encontraram um carro cortado, que descobriram ter sido roubado em Honório Gurgel, também na Zona Norte, no início do mês. Os agentes encontraram a oficina após trabalho de inteligência da especializada.

Alessandro foi levado para a sede da DRFA, na Cidade da Polícia, Zona Norte, para o registro do crime e se encontra à disposição da Justiça. As peças retiradas do carro roubado foram apreendidas pelos agentes da especializada.