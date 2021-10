53ª DP (Mesquita) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 28/10/2021 19:52 | Atualizado 28/10/2021 21:01

Rio - Um homem preso em flagrante pelo crime de associação para o tráfico, nesta terça-feira (26), na favela da Chatuba, em Mesquita, tentou usar o nome do irmão menor de idade para evitar prisão. De acordo com registro da 53ª DP (Mesquita), o suspeito apresentou a identificação falsa, mas os policiais suspeitaram da informação e, ao buscar os dados no sistema, confirmaram se tratar de uma mentira.

Ao puxarem a ficha do criminoso, os agentes descobriram que ele já havia se passado pelo irmão mais novo em outra prisão. Nessa ocasião, contudo, ele conseguiu se safar e acabou sendo levado para uma unidade do Degase, de onde fugiu.

Segundo o registro da Polícia Civil, na prisão em flagrante desta terça-feira, o criminoso foi capturado exercendo a função de "radinho" na localidade conhecida como "Boca da Manilha", na comunidade da Chatuba. Com ele, os policiais apreenderam um radiotransmissor.

O bandido foi autuado pelo crime de associação para o tráfico de drogas e por falsidade ideológica.