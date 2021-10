Sabrina Cartaxo, de 16 anos - Arquivo Pessoal

Publicado 28/10/2021 21:14 | Atualizado 28/10/2021 22:57

Rio - A adolescente Sabrina Cartaxo, de 16 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (26), foi encontrada no fim da noite desta quinta-feira. Segundo a delegada Ellen Souto, responsável pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), a menina foi encontrada na casa de parentes do namorado, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com familiares, no dia do sumiço, a estudante deixou um bilhete informando que sairia para uma caminhada, na altura do Posto 2 da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, mas não retornou. Ela havia levado um aparelho celular, mas o telefone foi desligado.

A mãe da estudante, a empresária Mariana Cartaxo, de 34 anos, contou que Sabrina nunca havia saído de casa sem avisar e costumava informar à família em casos de demora no retorno. "Ela chegou, está aqui em casa. Ela estava na Praia do Leblon durante esse período. Ela não estava bem e a gente está buscando agora um acompanhamento psicológico para ajudar. Ela buscou o Pedro e a mãe dele conseguiu direcioná-la até a gente. Ela [mãe do namorado] a levou até o Conselho Tutelar, que conseguiu chegar até a gente na Delegacia de Descoberta de Paradeiros e está tudo certo agora", afirmou.



Sabrina estava introspectiva nos últimos dias



De acordo com a mãe da estudante, ela estava bastante introspectiva nos últimos dias, mas não teria ocorrido nenhuma situação para uma possível fuga. "Ela gostava de ficar em casa estudando e avisava quando fosse sair. Estamos tensos, pois isso nunca ocorreu. Não conseguimos dormir e estamos apreensivos", disse, emocionada, a empresária, que além da polícia, também acionou o Conselho Tutelar e o Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).