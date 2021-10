Polícia prende homem apontado como o chefe de quadrilha de roubo de cargas do Chapadão - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/10/2021 22:01 | Atualizado 28/10/2021 22:03

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, um homem apontado como o chefe da quadrilha de roubo de cargas do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. O suspeito, identificado como Petter Sales do Nascimento, foi encontrado em Madureira, também na Zona Norte da cidade.

De acordo com as investigações da 6ª DP (Cidade Nova), em uma motocicleta, o Petter abordava motoristas de caminhão e os obrigava a dirigir até o Complexo do Chapadão. Na comunidade, outros criminosos armados estariam esperando pelo motorista, que seria feito refém enquanto as mercadorias seriam retiradas do caminhão. Os bandidos só liberariam as vítimas com o veículo vazio.



Até o momento, Petter Sales do Nascimento foi mencionado em 17 inquéritos de roubo de cargas. Ele foi levado para a 6ª DP, onde o caso foi registrado e autuado por roubo.