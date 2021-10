Entra em vigor lei que regula uso de máscaras em ambientes abertos no Estado do Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Rio - Foi publicada no início da tarde desta quinta-feira a regulamentação da lei estadual sobre uso de máscaras em ambientes abertos sem aglomeração no Estado do Rio de Janeiro. A resolução da Secretaria Estadual de Saúde (SES) saiu em edição extra do Diário Oficial. O texto possibilita que os municípios liberem o uso da máscara segundo critérios epidemiológicos. Com a publicação, entrou em vigor o decreto municipal da capital que dispensa a proteção individual em lugares abertos com distanciamento social na cidade do Rio.

A resolução da SES determina que a cobertura vacinal mínima obrigatória para essa flexibilização é de 65% da população total ou de 75% da população alvo (12 anos ou mais). Além da imunização, também é necessário que o município esteja com o índice de transmissão da doença controlado.

Para liberar o uso da máscara em ambientes abertos, é necessário que o mapa de risco semanal do município, composto por indicadores epidemiológicos e assistenciais, aponte para risco muito baixo, baixo ou moderado. Cada bandeira representa um nível, que varia entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Nesta quinta-feira, Rio de Janeiro, Itaguaí, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis entraram na bandeira verde e estão com nível muito baixo de contágio. Os demais municípios do Estado estão na bandeira amarela (risco baixo).

DIA. Apesar da possibilidade, pelo menos nove municípios decidiram manter a obrigatoriedade da máscara : São Gonçalo, São João de Meriti, Volta Redonda, Teresópolis, Niterói, Macaé, Campos, Nova Iguaçu e Petrópolis. Outras cidades foram questionadas, mas ainda não retornaram à reportagem do

A capital, Duque de Caxias e Búzios vão aderir à liberação em ambientes abertos.

Cabe aos municípios fiscalizarem o uso correto da máscara em ambientes fechados, em que a proteção permanece obrigatória. A resolução publicada pela Secretaria Estadual de Saúde trata apenas da liberação do uso das máscaras em ambientes abertos. O uso da proteção segue obrigatório em todo tipo de ambientes fechados, inclusive transportes públicos.

O texto determina que o uso obrigatório da máscara em ambientes abertos seja retomado em caso de piora no cenário epidemiológico.



"A gente só está conseguindo flexibilizar hoje por conta da vacinação e obviamente as medidas de proteção individual ainda se fazem necessárias. Essa liberação é apenas para ambientes abertos sem aglomeração", reforça Chieppe. O secretário reforça que a pasta conseguiu acelerar a distribuição de doses para os 92 municípios. Quando os lotes chegam do Ministério da Saúde são enviados em até 24 horas às cidades.

Apesar da liberação, alguns moradores do Rio decidiram continuar usando máscara nas ruas. É o caso de Adriana Ramos, 53, que trabalha como doméstica em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A filha Evelyn Ramos, 31, é asmática e a família optou por manter o uso da proteção em todos os ambientes. "Eu sou asmática e faço parte do grupo de risco. Mas acho que não é o momento de andar por aí sem máscara", disse a operadora de caixa, que mora em São João de Meriti e trabalha em Nilópolis.



O avanço da vacinação é a principal estratégia para que os números da covid-19 continuem baixando no Estado do Rio. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, prevê que a população alvo da imunização, ou seja, maiores de 12 anos, esteja 100% vacinada com a primeira dose contra a covid-19 e que 80% estejam com o ciclo vacinal completo até dezembro deste ano.

A cobertura completa de 80% da população total é tida como referência para imunização coletiva contra a variante Delta.