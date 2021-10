Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, prioriza avanço da vacinação e manutenção de medidas de proteção individual para controlar pandemia no Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/10/2021 12:03 | Atualizado 28/10/2021 15:43

Rio - O avanço da vacinação é a principal estratégia para que os números da covid-19 continuem baixando no Estado do Rio. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, prevê que a população alvo da imunização, ou seja, maiores de 12 anos, esteja 100% vacinada com a primeira dose contra a covid-19 e que 80% estejam com o ciclo vacinal completo até dezembro deste ano.

A cobertura completa de 80% da população total é tida como referência para imunização coletiva contra a variante Delta.

A Secretaria Estadual de Saúde envia nesta quinta-feira uma resolução que regulamenta a lei estadual publicada hoje (28) que flexibiliza o uso de máscaras no Rio. A expectativa de Chieppe é que a regulamentação seja publicada no Diário Oficial do RJ e entre em vigor até o final do dia.

O texto estabelece os critérios para que os municípios do Rio possam flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Para isso, a cobertura vacinal mínima obrigatória é de 65% da população total ou de 75% da população alvo (12 anos ou mais). Além da imunização, também é necessário que o município esteja com o índice de transmissão da doença controlado.

Para que o uso da máscara possa ser dispensado, o município deve estar no máximo na bandeira laranja, ou seja, com risco moderado de transmissão. Cada bandeira representa um nível de risco, que varia entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



A resolução editada hoje (28) pela Secretaria Estadual de Saúde trata apenas da liberação do uso das máscaras em ambientes abertos.



"A vacinação é fundamental. A gente só está conseguindo flexibilizar hoje por conta da vacinação e obviamente as medidas de proteção individual ainda se fazem necessárias. Essa liberação é apenas para ambientes abertos sem aglomeração", reforça Chieppe. O secretário reforça que a pasta conseguiu acelerar a distribuição de doses para os 92 municípios. Quando os lotes chegam do Ministério da Saúde são enviados em até 24 horas às cidades.