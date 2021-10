Em casa ou em qualquer lugar, o cliente pode navegar de forma prática e segura - Divulgação

Publicado 29/10/2021 00:00

O site da Naturgy (www.naturgy.com.br) está de cara nova a partir de hoje. Além de um visual mais moderno, a navegação ficou mais simples, intuitiva e direta, permitindo um acesso mais fácil aos conteúdos de interesse sobre a companhia. O site também se tornou mobile friendly, ou seja, está adaptado para smartphones, o que garante uma boa leitura em telas menores, na palma da mão e em qualquer momento. Por meio do novo site, os clientes também podem acessar o portal Minha Naturgy, que oferece uma série de serviços online. Entre elas, o parcelamento de contas.

“O site é hoje o principal canal de atendimento e informação para nossos clientes, parceiros e fornecedores, e o novo ambiente oferece melhor experiência de navegação. Desenvolvemos um ambiente virtual mais agradável, com uma linguagem simples e informações úteis. Também buscamos ampliar as funcionalidades, economizando o tempo dos usuários, que têm acesso a vários conteúdos e soluções com mais agilidade”, explica Fernanda Amaral, diretora de Comunicação da Naturgy.

O site da Naturgy oferece para o público em geral informações sobre as atividades da empresa, como as áreas de atuação, serviços oferecidos, relação com investidores, ações sociais e de sustentabilidade, compromissos assumidos, inovação e tecnologia, entre outros.

Um dos serviços mais buscados – devido aos aumentos frequentes nos preços dos combustíveis –, o simulador de economia disponível na área “Uso Veicular – GNV”, é de grande utilidade. Por meio dele é possível verificar a economia que o motorista terá ao optar pelo GNV em substituição à gasolina e ao etanol. Hoje, é cada vez maior o número de motoristas interessados na conversão dos veículos para o GNV. Dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) apontam 150.118 conversões automotivas entre janeiro e agosto de 2021, volume 106,3% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 72.757.

Parcelamento de dívidas, emissão de segunda via e muito mais

Ao acessar o Minha Naturgy pelo site da empresa ou pelo www.minhanaturgy.com.br, o cliente tem disponível a maioria dos serviços oferecidos nas agências físicas. É possível, por exemplo, emitir segunda via e consultar contas em aberto, copiar o código de barras para pagamento da fatura, trocar a titularidade da conta, atualizar dados cadastrais, cancelar o fornecimento, religar o gás, aderir ao pagamento em débito automático, entre outras facilidades. Vale ressaltar que as solicitações de emergência continuam sendo atendidas exclusivamente pelo 0800-0240197. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas, todos os dias.

Os clientes que estão com contas atrasadas por causa da crise gerada pela pandemia da covid-19 também podem regularizar a situação de forma online. A dívida pode ser parcelada em até 12 vezes. Para isso, basta acessar o Minha Naturgy pelo site da empresa ou pelo www.minhanaturgy.com.br e clicar em 'parcele suas dívidas'. Nessa funcionalidade, é possível fazer simulações e realizar o parcelamento online. O objetivo é facilitar a quitação do débito e evitar que o fornecimento de gás seja suspenso.

“Nossa expectativa é alcançar o maior número possível de clientes nessa situação. Esperamos que eles aproveitem a oportunidade para regularizar os débitos e garantir o uso do serviço de gás natural”, comenta Cleber Lopes de Magalhães, responsável pelo Serviço ao Cliente da Naturgy.