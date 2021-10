Cidade do Rio e municípios da Baixada entram no nível mais baixo de risco - Fabio Costa/Agencia O Dia

Cidade do Rio e municípios da Baixada entram no nível mais baixo de riscoFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 28/10/2021 13:14 | Atualizado 28/10/2021 15:54

Rio - A Região Metropolitana I, que inclui a cidade do Rio e municípios da Baixada Fluminense, entrou, nesta quinta-feira, em nível muito baixo, bandeira verde, de transmissão da Covid-19. As informações constam na nova edição do Mapa de Risco de Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que analisa indicadores como ocupação de leitos, número de casos confirmados e óbitos pelo coronavírus nas cidades que compõem o bloco. Todas as outras regiões se mantiveram em bandeira amarela, que representa risco baixo.

De acordo com o Mapa de Risco de Covid-19, Rio, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Itaguaí estão em bandeira verde de risco. Da região Metropolitana I, apenas Seropédica, Magé, Duque de Caxias e Belford Roxo se mantém em Bandeira Amarela.

Em todo o estado, apenas dois municípios estão em estado moderado, bandeira laranja de risco: Paracambi (Centro Sul) e Maricá (Metropolitana II).

Segundo a SES, cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.

Melhor momento

Para o infectologista do Hospital Universitário da UFRJ e vice- presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Brasil, Alberto Chebbabo, a condição favorável é influenciada diretamente pelo avanço da cobertura vacinal.

"A gente está vivendo aqui na Região Metropolitana, no Rio de Janeiro de forma geral, o melhor cenário desde o início da pandemia. Isso se dá pela alta cobertura vacinal que conseguimos aqui e também pela queda nos indicadores principais, que são números de casos, número de casos graves, internações e percentual de exames positivados na cidade e no Estado", pontuou.

Segundo o Vacinômetro do Governo do Estado, mais de 12 milhões de pessoas tomaram pelo menos uma dose, o que representa mais e 70% da população. Com o esquema vacinal completo, o número supera os 50%.