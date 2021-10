Polícia realiza operação na comunidade da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio - Marcos Porto / Agência O Dia

Polícia realiza operação na comunidade da Kelson's, na Penha, Zona Norte do RioMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 29/10/2021 07:20 | Atualizado 29/10/2021 15:09

Rio - Policiais militares do 16ºBPM (Olaria), com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizaram na manhã desta sexta-feira (29) uma operação na comunidade da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, o objetivo da ação foi para coibir a prática criminosa na região.

Os policiais localizaram um espaço, dentro da comunidade, que é usado para desmanche de carros roubados. Pelo menos quatro carrocerias destruídas foram encontradas no local. Três carros roubados e peças desmontadas foram recuperados.

Por conta da operação, o clima ficou tenso durante toda a manhã de sexta na região. Houve troca de tiros em alguns momentos, mas sem registro de feridos ou presos.



#16BPM faz operação na Comunidade da Kelson's, nesta manhã.

Unidades do #1CPA dão apoio à ação que teve início nas primeiras horas desta sexta-feira (29/10).

Até o momento, não há informação de prisões ou apreensões.#PMERJ #Informa #OperaçãoPolicial pic.twitter.com/JqfO9qoLMI — @pmerj (@PMERJ) October 29, 2021 Chapadão

Equipes do 41º BPM (Irajá) ocuparam, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, as comunidades Parque Esperança, Tiradentes e Final Feliz, no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

A ação tinha como foco coibir ações criminosas, como roubo de cargas e veículos, além da remoção de barreiras.

Três suspeitos foram presos, um menor apreendido, rádio e drogas.