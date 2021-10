Explosão deixa ao menos 10 feridos em Manguinhos - Reprodução

Publicado 29/10/2021 20:24

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na noite desta sexta-feira, sete traficantes que estariam no laboratório de drogas que explodiu nesta quinta-feira (28), na comunidade Mandela, em Manguinhos, Zona Norte da cidade . De acordo com a Polícia Civil, equipes faziam patrulhamento pela região desde o dia da explosão.

Entre os presos está Laila Regina Francisca de Lima, de 32 anos. Segundo investigações, ela já havia sido presa em 2018 no mesmo local onde ocorreu o incêndio. Junto com ela a polícia também prendeu Deivison Soares Alves, o "Paraibinha", de 32 anos. A dupla foi encontrada no Hospital Souza Aguiar, no Centro.

Rayan Felipe Bezerra, de 24 anos e Rodrigo Eduardo Félix de Moraes, de 19, foram encontrados no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Já no Hospital Salgado Filho, os agentes localizaram Alexandre Barbosa de Lima, de 27 anos.

Outro traficante que a polícia conseguiu prender foi Sinivaldo da Silva, 30 anos. Ele estava sendo atendido no Hospital Pedro II. Deivison Souza da Silva, de 33 anos, foi localizado no Hospital do Andaraí.

Os sete foram presos pelo crime de causa incêndio, lesão corporal, tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Durante o incêndio, um adolescente de 13 anos, que mora com a mãe em um imóvel ao lado, foi intoxicado pela fumaça e teve de ser internado. O estado de saúde ele não foi divulgado.

A polícia afirmou que as investigações continuarão para identificação de outros possíveis envolvidos.