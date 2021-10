BPRv disponibilizou equipe especializada em Controle de Distúrbios Civis para a ação - Foto: reprodução internet

Publicado 29/10/2021 18:32 | Atualizado 29/10/2021 18:38

Rio - A Polícia Militar vai ampliar o policiamento nas principais rodovias estaduais durante o feriado prolongado do Dia de Finados. Com um reforço de 20% no efetivo do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o planejamento prevê maior integração com os batalhões operacionais em todo território estadual, começando no final da tarde desta sexta-feira (29), até a próxima quarta-feira (3).

Além do reforço no policiamento, o BPRv disponibilizou equipe especializada em Controle de Distúrbios Civis. Os militares receberam treinamento durante dois dias no Centro de Instrução Especializado e Pesquisa Policial (CIESPP) da Corporação para uso de tecnologia de menor potencial, expertise necessária para, por exemplo, ser empregada em desobstrução de rodovias.

"Essa capacitação adicional dos policiais militares do BPRv reforça a diretriz estratégica da Corporação de que a especialização da nossa tropa é o caminho para uma polícia militar mais eficiente e mais respeitada", afirma o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

O BPRv é responsável pelo patrulhamento de uma malha de seis mil quilômetros de estradas estaduais. A unidade conta com 41 postos instalados ao longo de 112 rodovias estaduais e nos pontos de divisa entre o Rio de Janeiro e nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

A medida se junta ao reforço do patrulhamento em rodovias federais, que foi implantado por meio de uma parceria entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conta com tropas especializadas, como o Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e de batalhões operacionais de área, possibilitando a presença maior de policiamento nas rodovias federais, especialmente nos trechos que cortam a Região Metropolitana do estado e são as principais opções de tráfego para quem se desloca em direção aos municípios turísticos da orla e do interior fluminense.