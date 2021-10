Mapa de Risco da Covid-19 mostra Região Metropolitana l com baixo risco de infecção - Foto: Reprodução / SES

Mapa de Risco da Covid-19 mostra Região Metropolitana l com baixo risco de infecçãoFoto: Reprodução / SES

Publicado 29/10/2021 20:04

Rio - Pela primeira vez, a 54ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra a região Metropolitana I com risco muito baixo de infecção pela novo coronavírus, representado pela bandeira verde. Divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o documento ainda demonstra que o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 45% e o de óbitos, 52%.



A análise foi uma comparação entre as semanas dos dias 10 a 16 de outubro e dos dias 26 de setembro a dois de outubro. "A partir de agora, os municípios deverão estar com risco de transmissão da doença muito baixo (verde), baixo (amarelo) ou moderado (laranja) para poderem flexibilizar o uso das máscaras quando 65% de toda a sua população ou 75% do público-alvo estiverem imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou com a dose única, do imunizante da Janssen", explicou o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe.



Por causa do avanço da vacinação no Rio, a taxa de ocupação das unidades de saúde continuam caindo. Com isso, os leitos utilizados para o tratamento da doença serão revertidos para outras especialidades. A SES pretende demandar a volta do uso obrigatório de máscara até em ambientes abertos em caso de piora da pandemia.



"O estudo feito pela SES não avalia apenas números de internações e óbitos das regiões. O levantamento conta também com análise sobre os indicadores precoces, como a capacidade instalada da rede SUS, o número de atendimentos nas unidades de emergência e a taxa de ocupação", pontuou o secretário.