Secretário Chicão Bulhões confiante em um 2022 ainda melhor no RioDivulgação

Publicado 30/10/2021 23:49

Rio - Os dois últimos meses de 2021 estão chegando ao fim e a cidade do Rio de Janeiro pode comemorar a retomada econômica, com geração de empregos formais e a perspectiva de um ano de 2022 ainda melhor, ainda que o país esteja sofrendo com a inflação, principalmente, em cima do setor de alimentação e de combustível. Até o mês de agosto, o ano no município é positivo, principalmente, com mais de 43 mil empregos gerados, segundo o Boletim do Rio, criado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação.

"A vacinação teve um peso muito importante para a retomada da economia, sendo o principal fator para essa tendência de alta. Mas algumas medidas que a Prefeitura do Rio elaborou nesses primeiros meses de gestão também contribuíram para essa retomada. Em parceria com a Câmara dos Vereadores lançamos o Auxílio Empresa Carioca para ajudar financeiramente os negócios impactados pelas medidas mais restritivas entre o final de março e começo de abril deste ano. Foram mantidos quase 20 mil postos de trabalho em cinco mil empresas. Em parceria com a Invest.Rio, o Crédito Carioca ofereceu microcrédito para micro e pequenas empresas, com dinheiro privado, já tendo emprestado mais de R$ 4 milhões", explicou o secretário Chicão Bulhões.

A população carioca deu show de civilidade acreditando na ciência e comparecendo em massa para vacinação. Assim, o fim de ano caminha para a retomada econômica ainda mais forte.

"As perspectivas para o fim do ano são as melhores possíveis. O sucesso dos eventos-testes que já ocorreram, tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista econômico, e uma sinalização de que as perspectivas futuras são amplamente positivas. Além disso, há a demanda reprimida, pois as pessoas ficaram muito tempo sem sem consumir e ir a festas e shows. Por tudo isso, acreditamos que o Revéillon será o melhor de todos os tempos, assim como o Carnaval 2022 também será fantástico, movimentando bastante a economia do Rio", garantiu Chicão Bulhões.

Estudo aponta o Réveillon e Carnaval gerando R$ 6 bilhões

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, ressalta a importância do Réveillon e do Carnaval 2022 para a cidade do Rio de Janeiro concretizar a forte recuperação carioca. A vacinação possilitará a realização normal dos dois eventos.

"Como não houve Revéillon na virada de 2020 para 2021 e não ocorreu o varnaval neste ano, por causa da pandemia, acreditamos que as duas festas serão as maiores e melhores dos últimos tempos, impactando muito a economia e gerando milhares de empregos, assim como nos anos anteriores. Esses dois principais eventos do ano no Rio devem movimentar mais de R$ 6 bilhões na cidade, criando mais de cem mil postos de trabalho, segundo estimativas da FGV".

Empresários apostam na retomada econômica

A população no país sobre a alta nos preços dos alimentos e combustíveis. A situação no Rio de Janeiro não é diferente, embora, abaixo do indíce do país, que nos últimos 12 meses, passa de 10%, enquanto que no município seja de 8,7% até setembro. A pandemia afetou profundamente o setor de serviços, mas a retomada atrai empreendedores que não desistiram. É o caso dos sócios Thiago Castro, Jaime Bernardino e Rafael Rodrigues, que vão inaugurar dois restaurantes (Rei da Feijoada e Tô na Mata Gastrolounge), no coração de Vargem Grande, na Zona Oeste.

"É uma virada de chave. Um novo recomeço em todos os sentidos. A demanda está reprimida, tanto de mão de obra, quanto de matéria prima. A retomada do turismo, dos eventos e a flexibilização das medidas restritivas, a tendência é evoluirmos bem", disse Thiago Castro.

O secretário Chicão Bulhões projetou 2022 para cidade. "O ano que vem será de continuação da recuperação da economia. Estamos aguardando a votação na Câmara Municipal do Projeto de Lei da Liberdade Econômica do Rio, que tem por objetivo facilitar a vida de quem quer empreender, com a autodeclaração para atividades de baixo risco, sem a necessidade de obter um alvará em razão da sua baixa complexidade e baixo impacto no ambiente de negócios. A ideia é desburocratizar e simplificar para quem quer empreender e investir na cidade".