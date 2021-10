Cemitério Carlos Sampaio, em Austin, Nova Iguaçu - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 30/10/2021 22:10

Rio - A Guarda Municipal do Rio montou uma operação especial de ordenamento urbano e de trânsito com emprego de 200 guardas para o feriado de Finados, na terça-feira (2). As ações terão início neste domingo (31), com ações preventivas de fiscalização de trânsito. Equipes atuarão no entorno de 19 cemitérios em todas as regiões da cidade e também no entorno da Praça Anjos da Paz, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.



As ações de ordenamento urbano terão como principal foco o patrulhamento preventivo para auxiliar os visitantes e promover a sensação de segurança, além da coerção ao comércio ambulante sem autorização. Já as ações de trânsito terão como foco a fluidez, a coerção ao estacionamento irregular e atuação de flanelinhas, além de auxiliar a travessia de pedestres.

Veja os cemitérios cobertos pela operação

Cemitério do Recreio dos Bandeirantes, Cemitério de Guaratiba, Praça dos Anjos (Realengo), Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco de Paula, São Francisco Xavier, Comunal Israelita e Nossa Senhora do Monte do Carmo (Caju), Cemitério São João Batista, Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério da Ilha do Governador, Cemitério de Paquetá, Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Vertical Memorial do Rio (Cordovil), Cemitério de Campo Grande, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério Jardim da Saudade (Paciência e Sulacap) e Cemitério de Jacarepaguá.