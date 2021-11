Entre a quarta-feira e a sexta haverá redução da nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva - Divulgação/Comlurb

Publicado 01/11/2021 13:37 | Atualizado 01/11/2021 14:29

Rio - Com a chuva constante que atingiu a cidade do Rio na última noite, a capital segue em estágio de mobilização nesta segunda-feira (1). De acordo com o Centro de Operações, alagamentos e bolsões d'água se formaram nos bairros de Copacabana, Benfica, Lagoa, Engenho Novo, Caju, Cachambi, Jardim Maravilha, Centro, Maracanã, Campo Grande, Santa Cruz, Ilha do Governador, Tijuca, Muzema e Barra da Tijuca. A Comlurb já atua nos locais para desobstruir as vias.

O município permanece em estágio de mobilização desde as 18h25 de domingo (31), devido às condições do tempo. Esse seria segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.

A chuva também causou a queda de uma árvore na Barra da Tijuca, ocupando uma faixa da Avenida Abelardo Bueno, na altura do terminal Centro Olímpico do BRT. Ela foi retirada por equipes da prefeitura, que ainda atuam no local. O trânsito da região segue sem alteração. Houve outra queda de árvore, em Curicica, na Rua Ourém, na altura do número 240. Funcionários da prefeitura atuam no local.

A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) garantiu que está monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos do território fluminense. Os agentes estão em contato com as Defesas Civis municipais, enviando alertas para as áreas em que são identificados riscos de desastres causados pelas chuvas.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio informou que já realizou cerca de 60 atendimentos relacionados às chuvas no estado, nas últimas 24 horas, incluindo salvamentos, cortes de árvores, buscas e resgates.

De acordo com o Alerta Rio, o tempo segue instável nesta segunda-feira devido à atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera em conjunto com a elevada umidade na atmosfera. Ao longo desta segunda, o céu estará encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer hora. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas caem em relação ao dia anterior, com máxima de 24°C na capital.

Ainda segundo o Alerta Rio, na terça-feira o tempo continua nublado, com chuva fraca a moderada, em pontos isolados do município, a qualquer momento do dia. Já entre a quarta-feira e a sexta-feira, haverá redução da nebulosidade sobre a cidade e o tempo volta a ficar firme, sem previsão de chuva.