Publicado 02/11/2021 00:00

A questão climática deve ser levada a sério. O futuro depende do que será feito daqui para frente. Não podemos perder mais tempo com discussões ideológicas. É preciso conter o desmatamento ilegal e investir na recuperação de áreas devastadas — no campo e nas cidades.



Os fluminenses não reclamariam tanto dos dias chuvosos que marcaram outubro se isso ajudasse a reduzir a conta de luz. Como estão os reservatórios? Não é possível essa boa notícia no final desse ano tão difícil?