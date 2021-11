O percurso do túnel convida a reflexão sobre o ritual da passagem, o dom da vida e a eternidade - Divulgação

Publicado 01/11/2021 14:10 | Atualizado 01/11/2021 14:20

Rio - Um Túnel-memorial de 70 mil flores, representando as mais de 68 mil vítimas da covid-19 no estado do Rio de Janeiro, será inaugurado nesta terça-feira (2), no Dia dos Finados, no Jardim da Saudade de Sulacap. O caminho florido de 10m leva até uma capela 3D, com experiência imersiva de filmes em memória a entes queridos. O percurso do túnel tem o objetivo de levar os visitantes a reflexão sobre o ritual da passagem, o dom da vida e a eternidade.

Haverá ainda a inauguração do monumento “Mãos do Universo” com as três grandiosas mãos, que foram os pilares da pandemia: a medicina, a ciência e a fé. Na obra do escultor Hildebrando de Lima, a mão da medicina homenageará um grupo de 10 médicos e de enfermeiros do SUS, representando os demais da linha de frente da pandemia. Haverá ainda a inauguração do monumento “Mãos do Universo” com as três grandiosas mãos, que foram os pilares da pandemia: a medicina, a ciência e a fé. Na obra do escultor Hildebrando de Lima, a mão da medicina homenageará um grupo de 10 médicos e de enfermeiros do SUS, representando os demais da linha de frente da pandemia.

A mão da ciência homenageará a médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Margareth Dalcolmo, e toda a comunidade cientifica que desenvolveu as vacinas. E a mão maior no topo da escultura personifica Deus, representada na cerimônia, pelo Arcebispo Dom Orani Tempesta, em nome de toda a igreja católica.



A programação ainda inclui o concerto De Piano “Sinfonia Das Flores” e Missa Católica celebrada pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta. Os visitantes ainda poderão escrever o nome de seus entes no Mural dos Corações, cuja missa será realizada pela intenção de todos os nomes.



No Jardim da Saudade de Paciência também haverá o concerto de Piano e o Mural dos Corações pelas vítimas da Covid 19 e pelas intenções das famílias.