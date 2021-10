Cemitério da Penitência celebrará o Dia de Finados exaltando a memória e a vida - Divulgação

Publicado 29/10/2021 14:23 | Atualizado 29/10/2021 15:48

Rio - Os cemitérios do Rio organizaram uma programação especial para o Dia de Finados, na próxima terça-feira (2). No ano passado, devido à gravidade da pandemia da covid-19, os cemitérios não foram abertos para visitação neste dia. Mas, este ano, com o avanço da vacinação no estado, os visitantes vão poder prestar homenagens presencialmente. Além das missas, outras atividades estão programadas para celebrar o dia, como um túnel com 60 mil flores em memória às vítimas da covid-19 no Estado do Rio no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap.

Confira a programação de cada cemitério:

Cemitério São Francisco Xavier (Caju)

Com aferição de temperatura e uma série de outras medidas protetivas contra a covid-19, a Concessionária Reviver se prepara para receber os visitantes que forem ao Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte, nesta terça-feira, Dia de Finados, adotando todo o protocolo de segurança recomendado. O horário de visitação será das 7h às 18h, com missas celebradas de hora em hora, a partir das 8h.

A Reviver mantém instalado próximo à entrada principal do Caju um painel de mensagens com tags especiais para os visitantes que desejarem homenagear seus entes queridos. O velário principal também seguirá disponibilizado para orações, assim como serão distribuídos velários móveis em pontos acessíveis e estratégicos do cemitério.

Para apoio aos visitantes, técnicos de enfermagem estarão à disposição para atendimentos, com aferição de pressão e glicose, se necessário. Serão instalados banheiros químicos e ainda totens de álcool em gel para higienização das mãos.

Os demais cemitérios administrados pela Concessionária Reviver - Cacuia, Ricardo de Albuquerque, Murundu, Guaratiba, Paquetá e Santa Cruz - estarão abertos para visitação das 7h às 18h, seguindo as mesmas medidas protetivas.

Além do Cemitério do Caju, missas também estão programadas para acontecer no Cemitério de Guaratiba às 8h e às 10h; em Ricardo de Albuquerque, de hora em hora, das 8h às 16h; e em Santa Cruz às 8h, às 10h e uma celebração especial às 16h, com Dom Orani Tempesta.

Como de costume, equipes da CET-Rio, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal darão apoio à programação.

Cemitério Jardim da Saudade Sulacap

A programação no cemitério Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste do Rio, terá início, a partir das 6h, com um túnel com 60 mil flores em memória às vítimas da covid-19 no Estado do Rio, no qual os visitantes poderão percorrer ao longo do dia. O caminho florido levará à capela, que exibirá um filme imersivo em 3D, em memória de todos os entes. Segundo a instituição, o túnel simboliza o ritual da passagem, e convida a reflexão sobre o dom da vida e a eternidade.

A celebração contará com duas apresentações de Piano, “Sinfonia das Flores”, às 10h e às 12h. Às 10h30h, acontecerá a inauguração do Monumento “Mãos do Universo”.

"A obra de Hildebrando de Lima é destacada por três grandiosas mãos, simbolizando os pilares que se destacaram nesta pandemia: a medicina, a ciência e a fé. A mão da medicina homenageia a todos os profissionais de saúde, que arriscam suas vidas com amor, para salvar o próximo. A mão da ciência reverencia a incansável comunidade cientifica, que em tempo recorde desenvolveu as vacinas. E a mão maior personifica Deus, representado pelas palavras de evangelização do Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta", informou o cemitério.

Às 11h, os visitantes poderão participar da missa católica celebrada pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta, e, às 16h, pelo Padre Roberto.

Cemitério da Penitência

A programação de Finados no Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária da cidade terá início com missa às 8h e uma mensagem do Arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, escrita numa faixa de aproximadamente 20 metros e exibida por um drone, que vai sobrevoar o local após a primeira missa do dia celebrada pelo Cardeal na Capela Histórica da Penitência. O público presente poderá homenagear seus entes queridos escrevendo seus nomes na mesma faixa.

Outras duas homenagens aos que já partiram, irão ocorrer pontualmente após as missas de 10h e 17h, ambas presididas pelo Padre Pedro Paulo. Após a segunda missa da manhã, a assistente social Márcia Torres e o psicólogo Paulo Vitor, coordenadores da campanha A Vida Não Para, projeto de apoio às pessoas enlutadas que acontece gratuita e semanalmente no Cemitério da Penitência, irão comandar uma revoada de balões. Os visitantes poderão escrever nomes ou mensagem nos balões, antes deles serem lançados ao ar.

Depois da missa das 17h, será a vez do projeto Iluminando Memórias, que acenderá mil velas no cemitério-parque. O superintendente do Crematório e Cemitério da Penitência, Alberto Brenner Jr, contou que 20 famílias se inscreveram até o momento para participar da homenagem. “Muitos que não querem estar presencialmente aqui, cerca de 90 famílias já nos enviaram os nomes dos seus para participar do ato. Com o cair da noite, as velas acesas devem oferecer um cenário diferenciado e emocionante”, acredita.

Duas ações também serão realizadas na data durante todo o dia: a ‘Estação Saudade’ e o ‘Espaço Zen’. No primeiro, em um equipamento com abertura nas laterais, os visitantes poderão fixar fitas brancas com a palavra "saudade" em painéis disponíveis no local e serão convidados a refletir sobre o tema, a partir da experiência sensorial sonora com o escritor Allan Dias Castro, que criou uma poesia inédita para esse momento. Os participantes irão, ainda, levar para a casa a fita da "saudade".

Já o Espaço Zen é um convite a refletir sobre a vida e relaxar com a meditação guiada. Quatro vídeos com a Monja Coen e o poeta Allan Dias Castro serão exibidos na sala adaptada para a atividade. Os temas abordados por eles são: Saudade, Significado da Vida, Luto e Gratidão. Alternadamente, outros quatro vídeos convidam o participante a fazer a meditação guiada pela psicoterapeuta Elisângela Rosa Lima. No local, terá ainda o chamado ‘Varal da Saudade’, onde os familiares poderão pendurar fotos dos seus entes queridos.

O cemitério da Penitência funcionará das7h às 20h.

Cemitérios em Nova Iguaçu

A Concessionária São Salvador, que administra o Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prepara uma programação para o Dia de Finados, nesta terça-feira, com missas e apresentações de saxofonista ao longo do horário de visitação, das 8h às 17h.

Duas celebrações estão marcadas para acontecer pela manhã. Às 8h, para fiéis da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e, às 10h, para frequentadores da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. A última missa será celebrada à tarde, às 16h, para fiéis da Paróquia José Operário.

Para reforçar as medidas de prevenção à covid-19, por conta da pandemia, a Concessionária manterá os protocolos de segurança para as visitas, com uso indispensável de máscara e álcool gel. Postos de higienização das mãos estarão montados em pontos estratégicos do cemitério e terá ainda aferição de temperatura na entrada.

Os cemitérios de Austin, Engenheiro Pedreira, Japeri, Marapicu, Mesquita, Iguaçu Velho e Jaceruba - também administrados pela São Salvador - estarão abertos para visitas a partir das 8h com encerramento às 17h, seguindo os mesmos protocolos de segurança. Em Iguaçu Velho terá missa às 10h e, em Marapicu, às 9h e às 16h.

Cemitérios em São João de Meriti

Neste ano, os cemitérios municipais Vila Rosali, Éden e São Lázaro, localizados em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, terão uma ação especial para o Dia de Finados, com a distribuição de mais de 2,5 mil mudas de ipê, espécie arbórea conhecida pelas flores de cores vibrantes, a todos os visitantes de entes queridos.

Segundo Vinicius Chaves de Mello, diretor executivo da Casa de Luto São João Batista, concessionária que administra os cemitérios municipais da cidade, a escolha tem um significado especial.

“De acordo com o IBGE, o município de São João de Meriti conta com 473 mil habitantes e concentra a maior densidade populacional da América Latina, sendo conhecida como 'Formigueiro das Américas'. Por ser uma região muito urbanizada e com poucas árvores, escolhemos homenagear os visitantes com mudas de Ipê para estimular a arborização da cidade e, com isso, reforçar a importância de cuidarmos do meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de todos que habitam a cidade”, explica.

As mudas serão entregues com uma tag contendo as instruções de cultivo e cuidados com a espécie, bastante presente nas matas do Rio de Janeiro e Minas Gerais e nas florestas do Rio Grande do Sul do país. “A madeira da árvore é pesada, dura, compacta e de longa durabilidade, mesmo em condições favoráveis ao apodrecimento, em simbologia à continuidade da vida e à esperança”, reforça Chaves de Mello.

Em frente à entrada principal, cada cemitério terá com um grande mural para estimular as pessoas a escreverem o que elas desejam fazer antes de morrer. O horário de funcionamento dos cemitérios é das 9h às 17h.

Cemitérios de São Gonçalo

A Coordenadoria de Administração Funerária do município preparou um esquema especial para o Dia de Finados através de um trabalho de conservação, limpeza, capina e pintura dos quatro cemitérios municipais, Pacheco, São Miguel, Ipiíba e São Gonçalo. As visitas vão funcionar das 8h às 16h.

Nos cemitérios públicos haverá aferição de temperatura, oferta de álcool em gel na entrada e o uso da máscara será obrigatório durante as visitas. Equipes da Administração Funerária vão controlar a quantidade de pessoas no interior das unidades para evitar aglomerações.



A Vigilância Ambiental também intensificou, nesta semana, as ações de prevenção contra covid-19, além de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes de combate ao coronavírus intensificaram as ações com as motofogs e estão sanitizando todos os cemitérios para dar mais segurança aos visitantes.

Comlurb intensifica limpeza nas imediações dos cemitérios para o feriado de Finados

Devido ao grande fluxo de visitantes nos cemitérios da cidade em virtude do Dia de Finados, quando há comércio informal de flores, velas, santinhos, comidas e bebidas, a Comlurb vai reforçar a limpeza nos arredores desses locais, destacando 180 garis e demais trabalhadores na segunda (1º) e terça-feira (2).

Os trabalhadores atuarão em dois turnos nas vias de acesso e no entorno dos cemitérios: dos Ingleses (na Gamboa), do Complexo de Cemitérios do Caju, no Cemitério São Francisco de Paula (no Catumbi), no Cemitério São João Batista (em Botafogo), no Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério do Cacuia (na Ilha do Governador), Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Cemitério de Jacarepaguá, (na Freguesia); na Rua Retiro dos Artistas, no Pechincha; no Cemitério de Piabas (no Recreio dos Bandeirantes), Cemitério do Murundu (em Padre Miguel), Cemitério de Campo Grande, Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério de Guaratiba e Cemitério Jardim da Saudade (em Sulacap).



Serão utilizados 66 veículos, entre caminhões coletores, basculantes e poliguindastes, pá-mecânica, carros-pipas e carros de fiscalização. A Companhia disponibilizará também 107 contêineres de 240 litros e 215 caixas metálicas de 1.200 litros, por dia, para utilização dos visitantes e dos trabalhadores nas vias de acesso aos cemitérios.

Os serviços rotineiros de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública funcionarão normalmente em toda a cidade, incluindo varrição das ruas, poda de árvores, limpeza das praias e feiras-livres. A Central de atendimento ao cidadão da Prefeitura receberá os pedidos de remoção gratuita pelo Whatsapp 3460-1746.

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez