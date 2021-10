Formado em medicina, com especialização em psiquiatria, Aldir Blanc dedicou mais de 50 anos de sua vida à cultura nacional - Divulgação

Publicado 29/10/2021 21:33

Rio - Completando 10 anos, a Festa Literária das Periferias (Flup) acontece entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, com atividades em formato híbrido, sendo parte delas presenciais, no Morro da Babilônia, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e parte delas online. A edição deste ano tem como tema a oralidade, a cultura falada e o conhecimento passado entre gerações. A festa vai homenagear o poeta Aldir Blanc, vítima da covid-19, com seus poemas sendo lidos pela cantora Maria Bethânia na abertura do evento.

A feira começa às 15h deste sábado (30), com a mesa “Rimas Transatlânticas”, que terá a participação de Boaventura de Sousa Santos e Emicida, e será transmitido ao vivo no Facebook e no canal do YouTube da Flup. Às 17, acontece o primeiro slam indígena do mundo, o Slam Coalkan, que também pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais do evento.

Às 19h, as atividades são presenciais no Morro da Babilônia, na ocupação poética com Videomapping projetando nas paredes e fachadas da favela, rostos e bocas, máscaras n95 e máscaras da Anastácia, lembranças de todas as vítimas da covid-19, ao som da voz de Maria Bethânia recitando letras de Aldir Blanc. No mesmo horário, diferentes atrações estarão em diferentes pontos da comunidade, como o Slam das Minas, Sarau do Escritório, Matheusarau, Pelada Poética, Sarau das Carolinas e o lançamento do livro "Canções para depois do ódio".

Por conta da pandemia, o número de lugares será limitado e os participantes devem estar usando máscaras de proteção, respeitar o distanciamento, apresentar comprovante de vacinação, documento de identidade com foto e ingresso para acesso ao evento. Os ingressos e a programação completa podem ser consultados no site da feira, em www.flup.net.br.