Anderson de Jesus foi preso por PMs, em Belford Roxo - Bruna Fantti

Anderson de Jesus foi preso por PMs, em Belford Roxo Bruna Fantti

Publicado 29/10/2021 19:04 | Atualizado 30/10/2021 11:00

Rio - Na tarde desta sexta-feira, dia 29, uma troca de tiros de cerca de 20 minutos ocorreu na Palmeirinha, em Belford Roxo. Eram traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que tentavam retomar a comunidade do Comando Vermelho. A Polícia Militar interveio e prendeu sete criminosos. Entre eles, Anderson de Jesus, 25 anos. Ele foi identificado como pai do menino Lucas Matheus, de 8 anos, um dos meninos mortos no Castelar, em dezembro, por traficantes do CV.

A identificação foi realizada por agentes da 54°DP (Belford Roxo), para onde foram levados os presos e quatro fuzis apreendidos.

Na delegacia, Anderson conversou com a reportagem do Dia. "Meu coração estava sangrando. Quis me vingar. Quem faz isso com uma criança?", disse.

Anderson estava ao lado de traficantes do TCP. "Tinha esperança de encontrar o Lucas vivo. Mas soube por reportagens que ele foi morto por traficantes do CV. Moro em Irajá. Soube dessa reunião do TCP e resolvi me juntar, na emoção. Mas não sou bandido", contou.

Anderson deverá passar a noite na delegacia, onde será transferido no sábado para uma audiência de custódia.

Meninos de Belford Roxo

Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre Silva, 10, e Fernando Henrique, 11, sumiram no dia 27 de dezembro depois que saíram do Castelar.

Investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apontou que traficantes do Comando Vermelho mataram as crianças após elas terem pego um passarinho de um gerente do tráfico local