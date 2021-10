A vítima era funcionária do empresário, que possui um restaurante no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 30/10/2021 10:29

Rio - O Portal dos Procurados divulgou neste sábado (30) um cartaz para ajudar nas investigações da 73ª DP (Neves) com o objetivo de conseguir informações que possam levar ao paradeiro e prisão do empresário Alexsandro da Silva Menezes, de 27 anos. De acordo com o inquérito policial, ele é o principal suspeito de tentativa de feminicídio contra a estudante de enfermagem Nathália Assis, de 19 anos, e de largá-la na porta do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) sem documentos e sem telefone, no dia 11 de setembro. Alexsandro já é considerado foragido da Justiça.



A vítima era funcionária do empresário, que possui um restaurante no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. No dia do crime, ela estava com as amigas em uma festa, no bairro Parada 40. Segundo as investigações, Alexsandro também estava no local e fazia propostas de relacionamento constantemente à moça, que eram recusadas, uma vez que Nathália não queria se relacionar com o homem casado.

De acordo com os relatos da vítima, após uma discussão na festa, Alexsandro questionou novamente se ela não queria um relacionamento com ele, e depois de uma nova recusa, atirou em sua direção, atingindo o abdômen.

O acusado e um amigo deixaram Nathália ferida na porta do Hospital Estadual Alberto Torres. Ela ficou internada por 11 dias, sendo as 72 horas iniciais no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Depois, as investigações apontam que ele conseguiu ter acesso ao quarto da vítima para intimidá-la a não revelar quem foi que atirou nela. Alexsandro teria conseguido entrar nas dependências do hospital após uma funcionária que o conhecia ter facilitado o acesso do agressor. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a funcionária que ajudou na visita do agressor ao CTI do hospital foi desligada da unidade.



Contra Alexsandro Menezes foi expedido um mandado de prisão, pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, pelo crime de feminicídio, com pedido de prisão temporária.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do suspeito, nos seguintes canais de atendimento: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099, os telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177, pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ", Facebook e Twitter.