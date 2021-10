Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Publicado 30/10/2021 21:28

Rio - O engenheiro Leniel Borel, pai do pequeno Henry Borel, morto brutalmente no dia 8 de março deste ano , publicou um texto emocionante sobre o filho em suas redes sociais na noite deste sábado. Em um trecho do que parecia ser uma carta aberta ao pequeno, ele cita que queria ver o menino crescer.